Russell Brand acusó a la prensa de los ataques criminales en su contra

Sin ofrecer excesivos detalles al respecto, Brand relata que esas acusaciones se remontan a cuando trabajó en el mundo del cine y de los medios tradicionales.

En su vídeo, difundido en su canal de Youtube desde el que suele lanzar ataques a los medios de comunicación tradicionales, el protagonista de películas como "Get him to the Greek" se pregunta "si hay un plan coordinado detrás de esas acusaciones".

A ese respecto, Elon Musk, propietario de la plataforma X (antes Twitter), donde también colgó el vídeo, le respondió: “Por supuesto. A ellos (los medios) no les gusta la competencia”.

En los últimos años, Brand se ha convertido en un prominente defensor de teorías de la conspiración al respecto de asuntos como los atentados del 11-S de 2001 o la pandemia del coronavirus.