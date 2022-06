Roxana Ventura, una marca personal en crecimiento en redes sociales

“No soy de una familia rica. Desde niña manejé mis redes como un hobby pero pronto entendí que si podía subir me podían ayudar de alguna manera a mejorar mi vida y la de mi familia”, explicó.

Hoy en día en el mundo de los negocios a veces no es necesario montar uno al estilo clásico, es decir, una empresa con oficinas o sucursales. Hoy, las personas mismas son la marca y el negocio. Este es el caso de Roxana Ventura.

“Todos somos realmente diferentes. Tendrías que conocerme y tratarme para tener una idea clara de la persona que soy y decir cosas buenas de mí no me define porque todos tenemos virtudes y defectos”, comentó.

Después de haber vivido diferentes experiencias que la han hecho crecer no solo en lo personal sino también en su carrera profesional, Roxana puede aconsejar a las personas que quieren emprender su propio negocio o marca que es importante tener la mentalidad adecuada.

“Necesitas creer en tus habilidades, tener una mente fuerte en tus objetivos y luchar todos los días por ellos sin perder el enfoque. Si no crees en ti mismo, ¿por qué los demás creerán en ti? Todos podemos tener la capacidad de mejorar y sé que no todos tenemos las mismas herramientas, pero si te enfocas en tus metas y en lograr lo que se te da bien, sé que la vida te dará oportunidades. ¡Simplemente no dejes que te pasen de largo y lucha para lograr más!”, afirmó Roxana.

Actualmente, el futuro es prometedor para la venezolana, quien está muy enfocada en sus plataformas de redes sociales y sus OnlyFans. Además, espera lanzar su propio salón de belleza en el futuro.