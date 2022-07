Rosalía lanza “Despechá” ante abrumadora acogida de los fans

“Hay muchas formas de estar despechá, en este tema es desde la locura o el descoco, andando sin reservas ni arrepentimiento. Este es el lugar desde el que hago música, desde donde lo hacía cuando empecé y en el que seguiré hasta que Dios diga. Doy las gracias por haber podido viajar en estos últimos años y haber aprendido de músicas de otros lugares entre ellos República Dominicana, donde artistas como Fefita La Grande, Juan Luis Guerra u Omega me han inspirado y que sin ellos esta canción no existiría”, indica la artista española.

La cantante compartió por primera vez el tema desde el escenario durante su gira mundial, sorprendiendo y deleitando a los fans. La reacción fue fulminante, y la respuesta hiperentusiasta se extendió como la pólvora. La respuesta de la prensa fue igualmente efusiva, y el prestigioso diario El País declaró que “...Rosalía ha conseguido la canción del verano sin todavía sacarla oficialmente”. (Lea aquí: La canción con la que Esteman le propuso matrimonio a su novio)

En la actualidad, Rosalía se encuentra en medio de su primera gira mundial, Motomami World Tour, con conciertos que han agotado las entradas. Con los fans haciendo cola con días de antelación en cada recinto, la esperada gira ha ofrecido una noche inolvidable de coreografía innovadora y la distintiva capacidad vocal de la española en una producción de más de 30 canciones compuesta por el reciente álbum, que ha sido un hito para la artista, y por muchos más de sus anteriores éxitos rompedores y que ocupan las listas de éxitos, incluido el nuevo “Despechá”.

La gran gira de 46 espectáculos producida por Live Nation en 15 países hará paradas adicionales en Latinoamérica y Norteamérica antes de terminar en Europa el 18 de diciembre con una actuación en el Accor Arena de París. Rolling Stone señaló que “Rosalía ofrece un espectáculo pop salvaje e innovador en sus propios términos”.

Al mismo tiempo, el álbum “Motomami” sigue acumulando multitud de menciones recientes como uno de los “Mejores álbumes de 2022”-hasta la fecha en medios como: Time, Rolling Stone, Billboard, Variety, The Los Ángeles Times, The Guardian, Vulture, Hypebeast, Esquire, Stereogum, Consequence, Of Sound, Complex, Spin, y muchos más.