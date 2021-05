Las ganas de dejar huella y hacer historia a través del arte de la globoflexia, hoy uno de los servicios más solicitados para decoraciones con globos, hicieron que las hermanas venezolanas Génesis e Iravid Nieves rompieran Récord Guinness al crear la oración más larga con globos.

Con la frase “Success has nothing to do with luck, it’s a matter of consistency”, la cual traduce “El éxito no es cuestión de suerte, es cuestión de constancia” rompieron el récord al usar 7.236 globos.

Las hermanas residen en Miami (Estados Unidos. Una es especialista en comercio internacional (Génesis) y otra fotógrafa (Iravid), pues ambas demostraron que con globos biodegradables podían hacer algo más allá que una simple decoración.