Will Smith y Chris Rock tienen varias cosas en común, una de ellas es la serie ‘El Príncipe de Bel-Air’, en la que ambos participaron hace más de 27 años, pero no han vuelto a compartir créditos. Por otro lado, Jada Smith, la esposa de Will, también compartió créditos en tres películas de ‘Madagascar’ y se hicieron amigos íntimos.

El momento en el que Will Smith se levanta a golpear a Chris Rock después de que bromeara con Jada y 'G.I Jane' 2. ¿Fue real o actuado? #Oscars pic.twitter.com/fmnkm3DF97 — Muchas Pelis (@muchaspelismx) March 28, 2022

Tan cercana era la relación entre Jada y Chris que por todo Hollywood comenzó a correr un rumor amparado, además, por el hecho de que el matrimonio de los Smith fuese abierto y que ellos lo reconocieran sin reparos. En fin, nunca nadie salió a confirmar o desmentir los rumores, lo que sí es cierto es que por aquel entonces (diciembre del 2014), Chris anunció que le había pedido el divorcio a su esposa, Malaak Compton-Rock, y admitió que le había sido infiel. El divorcio se concretó el 22 de agosto de 2016. Vea aquí: Video: Will Smith golpea a Chris Rock por chiste sobre su esposa

“Jada, te amo. ’G.I. Jane 2′. No puedo esperar por verla”, dijo Chris, pero el gesto de Jada no fue nada alentador: giró los ojos en desaprobación del comentario que se burlaba de un problema del que ya ha hablado en el pasado, lleva el cabello rapado porque sufre de alopecia. Luego, Will se lo golpeó.

También en la gala del 2016 Hollywood volvió a recordar los rumores de la infidelidad justo en medio de la edición 94 de sus premios más importantes: los Óscar. Y es que la tremenda bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock en medio de la ceremonia paralizó a más de uno, sobre todo por la fama de “buena vibra” que tiene Will entre sus colegas y fanáticos. La violenta reacción de Will fue provocada por una broma de Chris sobre la alopecia de Jada. “Saca el nombre de mi esposa de tu maldita boca”, dijo Will... Pero no es la primera vez que Chris hace bromas pesadas sobre Jada... En la gala de los Óscar del año 2016, Chris era presentador. Allí, durante un monólogo contra el racismo muy crítico con las protestas de algunos actores, dijo: “Jada boicoteando los Óscar es como yo boicoteando las bragas de Rihanna. No fui invitado. Esa no es una invitación que rechazaría”. Además arremetió contra su antes amigo Will Smith, del que decía: “Es una vergüenza que no esté nominado este año. Eso y que cobrase 20 millones de dólares por Wild Wild West”. Mire además: Will Smith golpea a Chris Rock: vea aquí los mejores memes y reacciones

Un matrimonio muy abierto Jada y Will se casaron hace más de 25 años y, como ocurre en todos los matrimonios, han atravesado crisis, infidelidades y escándalos en los medios. Los primeros rumores de infidelidades cayeron sobre Jada: decían que sostenía una relación con el cantante Marc Anthony, amigo de la familia, justo antes de su divorcio de Jennifer López. De acuerdo con varios medios, fue el propio Will quien supuestamente los encontró un día en pleno romance.

Los primeros rumores de infidelidades cayeron sobre Jada: decían que sostenía una relación con el cantante Marc Anthony, amigo de la familia, justo antes de su divorcio de Jennifer López.