¿Romance a la vista? Video de Aida Victoria con Ryan Castro despierta dudas

Ryan Castro es uno de los cantantes de música urbana que está alcanzando un gran éxito a nivel mundial; sin embargo, esta vez no es tendencia en las redes sociales por una de sus canciones, sino por un video suyo en el que se le puede ver bailando muy cerquita con la creadora de contenido Aida Victoria Merlano.

En el video se puede ver a ambos disfrutando de una noche de fiesta en una discoteca nada más y nada menos que en la ‘ciudad del amor’ París (Francia) allí los dos famosos estuvieron bailando muy pegaditos, como era de esperarse, esto despertó una gran controversia en las redes sociales, pues algunas personas comentaron que al parecer estaba surgiendo un nuevo romance entre ellos. Lea: Las sensuales fotos en Instagram con las que Aida Victoria cautiva en redes

“A Aida no se le escapa ningún macho”, ” si fuera amor no lo harían público tan rápido”, “Esa mujer va a montar a todos los manes de Colombia”, “Cualquier cosa es mejor que WestCol”, “Pobre muchacha no puede tener un amigo”, “Aida se puede comer lo que quiera.... No a todo se le llama amor”, “Yo si creo que son novios”.