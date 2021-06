Fueron hasta su casa

“Tengo paneles solares en mi casa, los mandé a poner hace tres meses. Como mis recibos han bajado porque obviamente han tenido que bajar, de inmediato los señores de Afinia vinieron a inspeccionar por qué había bajado la luz”, inició en su relato.

Rolando comentó que el personal de Afinia decidió retirarle el contador para verificar su estado. “Obviamente no dije nada porque pensé a ver hasta dónde llega el nivel de honestidad de esta gente y llegaron aquí a mi casa, dijeron que iban a hacer una revisión. Les dije que tenía paneles y que no se iba a ir la luz. Se llevaron el contador”, dijo.

Lo que el artista no se esperó es que a su casa llegó una comunicación escrita que lo dejó atónito. “Me llega esta carta donde ellos encuentran un fraude en mi casa, que en un conjunto cerrado donde hay porteros que solo manejan las llaves de los contadores encontraron los sellos volados y el contador partido, según ellos en la carta que me envían. Señores de Afinia no sean tan descarados, en realidad no soy hombre de problemas pero uno a veces se cansa de gente deshonesta y así como estos señores que hacen este tipo de cosas, quizá lo harán con otras personas que no tienen para defenderse porque les toca pagarlos”, aseguró.

Antes de terminar el clip, ‘R8’ confesó que llevará su caso hasta instancias legales si es necesario. “No crean, no lo voy a pagar. Si nos vamos a ir a pleitos de abogados, nos iremos hasta lo último. Hay que denunciar porque esto no puede seguir pasando. Me argumentaron un fraude cuando yo tengo paneles solares hace ya más de cuatro meses, por eso vieron que la luz bajó y por eso argumentaron un fraude”, finalizó.