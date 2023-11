Roger Waters protestó en medio de su concierto en Chile: “Alto al genocidio”

El espectáculo tuvo una puesta escena marcada por el clásico uso de animales inflables, en particular una oveja gigante que flotó por encima del público ubicado en la cancha de Monumental mientras Waters interpretó “Sheep”, tema de su álbum de referencia “Animals”, su “homenaje” al escritor y periodista George Orwell y su obra “Rebelión en la Granja”. Lea aquí: Aitana por primera vez en Colombia: derroche de música y sensualidad

“Wish you were here”, “Conformtably Numb”, “Run Like Hell”, “Shine on you crazy diamond” y “Have a Cigar” fueron otras de las canciones que formaron parte del repertorio propuesto por el exbajista de Pink Floyd.