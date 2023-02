Rodri y Eze, los influencers que enseñan a convertir los viajes en un estilo de vida

“No solo por ser el primer país que recorrimos sino porque tiene verdaderamente rincones excepcionales, pasando por todos los climas, montañas, lagos, mares, llanuras, campos, nieve, cataratas etc. su gastronomía y culturas que van cambiando, dependiendo del rincón que visitáramos. Amamos nuestro país porque realmente es bellísimo, pero claro que seríamos muy injustos de nombrar solo algunos porque todos de los que recorrimos tienen lugares especiales”, explicaron.

Sobre las satisfacciones y retos que se les han presentado con este proyecto, Rodri y Eze expresaron “nos ha dado muchas satisfacciones, sobre todo el de la amistad, en cada rincón del mundo o pueblos de argentina vamos conociendo lugareños que terminamos forjando una amistad, muchas veces a distancia, pero genuinas. Conocer diferentes costumbres, culturas nos llena de placer y claro que hemos tenido varios retos como por ejemplo visitar destinos que, dentro de las normas del país, la homosexualidad y/o parejas igualitarias son penadas por su ley. Llegamos con esa incertidumbre y recelo de cómo la podríamos llegar a pasar. Por suerte no hemos pasado malos momentos”.

De los lugares que han visitado, Rodri y Eze contaron “anécdotas nunca faltan, una de las que más recordamos fue cuando en Londres pudimos conocer a la Reina Isabel en la Abadía de Westminster, conocerla fue un momento icónico”.

Rodri y Eze manifestaron que lo que les quieren transmitir a sus seguidores es que nada es imposible. “Que somos viajeros, no turistas, y aquí la diferencia a nuestro entender. Muchas veces el viajar es sinónimo de tener dinero, y lo que tratamos de demostrar, que no siempre es así para poder descubrir lugares. Antes de dedicarnos de lleno a las redes, cada uno tenía su trabajo medio en relación de dependencia, y usábamos nuestros días de vacaciones para poder aventurarnos, y eso creo que a la gente le gusto. Una pareja igualitaria, como cualquiera, mostrando que si se pude viajar sin gastar fortunas. Y con el correr del tiempo creo que nuestros seguidores lo han captado, vamos mostrando genuinamente lo que vamos viviendo nosotros, todo en base a nuestras experiencias llevamos visitado más de 34 países”. (Lea más: Maluma y Marc Anthony, “la fórmula” que no falla)

Finalmente, cuentan que hace unos años decidieron trasmitir sus aventuras por medio de ‘Tan Viajeros’ y hoy se transformó en un estilo de vida, conociendo diferentes personas y lugares con sus culturas, religiones, creencias, costumbres, arquitecturas y experiencias locales.

“Todo ese bagaje de conocimiento se transformó en nuestro mayor capital. Esperamos que este contenido les sea súper útil y se puedan divertir con nuestras experiencias viajeras. Si están programando algún viaje, acá estamos para lo que necesiten y quieran saber de esta hermosa pasión”, puntualizaron.

Si quieres ver las aventuras de este dúo y saber más de ellos, síguelos en redes como Instagram: @tanviajeros

TikTok: @tanviajeros

YouTube: tan viajeros