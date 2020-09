Los sueños de triunfar con las artes, sacar a su familia adelante y dejar en alto a su ciudad y al país son los que mantienen en la lucha a cientos de jóvenes cartageneros.

Uno de estos soñadores es Rodrigo Pájaro Vásquez, quien es conocido en la escena musical como Rocky Brown y se destaca por ser cantautor, diseñador gráfico y emprendedor, con las metas fijas y muchos deseos de hacer cosas nuevas.

Tiene 25 años y es socio fundador de la organización @fromcartagenamusic y de una destacada agencia de publicidad local, pero siempre está haciendo canciones y por eso, llega con una nueva propuesta.

Estrenando

“Hace poco lanzamos la canción ‘La llamada’, del género dancehall. Es un sencillo que fue estrenado con video oficial y se encuentra en las plataformas virtuales y YouTube, logrando muy buenos comentarios. Mi objetivo con el sencillo es marcar el inicio de mi nueva carrera como artista, de una manera más profesional, tratando de llevar siempre lo mejor al público. La producción fue una colaboración de grandes productores de la ciudad como lo son OpferMusic, Dj sonpin y Oneida Récord. El video es de muy buena calidad y no tiene nada que envidiarle a las producciones internacionales”, contó.

Agregó que le gusta “inspirarme en la cotidianidad, en el día a día. Expreso en mis canciones lo que esté pasando en el momento o lo que fluye con el instrumental. Me considero un artista versátil que prueba con sonidos como dancehall, afrobeat, champeta, trap, entre otros. Llegué a la música siendo un niño, siempre me ha nacido la inspiración por los ritmos urbanos, caribeños, influenciado por las batallas de freestyle. Cuando estoy creando una canción me siento libre y logro expresar y transmitir sentimientos”.