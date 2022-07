Roban a reconocido cantante de champeta antes de concierto

Aunque un poco molesto y en shock tras haber sido víctima de un robo, el cantante de champeta Young F se subió a la tarima y dio todo de sí como un profesional. Aquella escena ocurrió justo antes de su presentación en un concierto al que fue invitado en el municipio de Cicuco, Bolívar, donde, según relató en sus redes sociales, un grupo de desadaptados le arrebató su teléfono y también le intentaron quitar otras de sus pertenencias. Lea también: Video: Young F abre su corazón para hablar de la enfermedad que padece.

Cuando se acaba el espectáculo y se cierra el telón, una sensación de zozobra inundan al intérprete de ‘Tú verás si me crees’, por lo que decidió dar declaraciones a través de sus historias de Instragram: “la falta de seguridad en medio de mi ingreso, permitió que inescrupulosos me robaran mi teléfono”, dijo.

Aunque en un principio expresó que temía regresar a dicha provincia para evitar la inseguridad que vivió, Young F aclaró que no es “por la gente del pueblo, si no por la negligencia de quien me lleva, y aun a sabiendas de lo que había pasado, nadie se acercó siquiera a saber cómo estaba ni a ofrecer disculpas”.