Ritmo exótico: lo nuevo de Tostao como solista

Tostao, integrante de ChocQuibTown.

El nuevo look de Fredy Guarín que causó revuelo en redes

El nuevo look de Fredy Guarín que causó revuelo en redes

“Mucha gente me pregunta si todo el álbum viene así y yo digo: pausa caballero, que tampoco se trata de venir aquí a hacer un tratado ni mucho menos, no. Yo doy mi opinión de lo que sé y he vivido, pero a la final yo estoy en la industria del entretenimiento, hay que entretener de alguna manera”, añade.

Cultura ante la violencia

La violencia urbana afecta a los niños, a los jóvenes y adolescentes, especialmente en Quibdó, la capital departamental del Chocó, en donde, por ejemplo, el año pasado fueron asesinados más de 150 jóvenes por enfrentamientos entre bandas locales, así como por la presencia de grandes grupos narcotraficantes. Lea: ‘Goyo’ y ‘Tostao’, de ‘Chocquibtown’, en planes de divorcio

“Quibdó se salió de control en el tema de la violencia y a los políticos que están gobernando (...) les está quedando grande enviarle un salvavidas a la ciudad, al municipio de Quibdó. Se les está quedando grande porque no hacen nada de impacto”, expresa.

Es por ello que considera que la cultura, especialmente el ritmo exótico, debe ser una herramienta para que los jóvenes no caigan en manos de los grupos criminales.