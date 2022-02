Moreno contó además que Brando quiso volver a iniciar una relación con ella en 1969, cuando ambos protagonizaron la película “The Night of the Following Day”.

“Yo por aquel entonces estaba casada, tenía una hija maravillosa, Fernanda. Pero él quería volver a intentarlo. (...) Yo no, pero él sí”, dijo la boricua, que apuntó que para entonces Brando había perdido una buena parte de quien era, “el Marlon bueno que Rita amaba”.

La vida de la actriz y su tumultuosa relación con Marlon Brando son objeto de un documental de Netflix, "Rita Moreno: Just a Girl Who Decides to Go for It".