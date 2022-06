Ripley’s niega que Kardashian haya dañado vestido de Monroe

Kim Kardashian y su novio, Pete Davidson, a su llegada a la Met Gala 2022.//Foto: Efe.

El museo Ripley’s Believe It or Not! negó el jueves que Kim Kardashian dañara el emblemático vestido que Marilyn Monroe usó para cantar “Happy Birthday”.