Rick Harrison continúa en la búsqueda de nuevos tesoros

“La primera temporada de la serie fue super exitosa y los ratings aquí fueron impresionantes. Para cuando emitieron el segundo episodio ya nos estaban llamando para decirnos si podíamos hacer el doble de ciudades”, contó Rick Harrison.

En esta producción, el equipo sale a la carretera para comprar artículos directamente desde su fuente de origen, mientras alimentan su pasión por los objetos coleccionables y la historia. Los fanáticos locales presentarán sus preciadas reliquias para tener la oportunidad de tener una tasación en persona y ganar algo de dinero, si logran el trato correcto con las estrellas de esta icónica serie de History.

Los espectadores no solo verán artículos geniales, sino que también experimentarán la franquicia de una nueva manera con revelaciones de restauración en el lugar y excursiones por rutas locales mientras Rick, Corey y Chumlee visitan, evalúan y compran colecciones increíbles. Además, los expertos de confianza se unen a los expertos locales para compartir opiniones y análisis históricos, así como ayudar con las pruebas prácticas.

“Muchas personas tienen estas cosas, estos artículos ahí guardados y dicen: ‘Bueno, debería llevarlo a Las Vegas’, pero nunca lo hacen. Pero si nosotros vamos a la ciudad, nos lo alcanzan a la calle. Hay muchas cosas interesantes. A las personas les da un poco de vergüenza, no saben si vale dinero, no saben si es falso o si gastarán todo el dinero en ir a Las Vegas y podría no valer la pena. Entonces, de esa manera, simplemente ahora nos lo traen a nosotros y averiguan”, comentó Rick.