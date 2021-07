“Estamos muchísimo mejor”

Recientemente Richie hizo una publicación en sus redes sociales para dar un nuevo parte de salud a quienes se preocuparon por él y su pareja. “Me salí de la cama, me vestí, me peiné y me senté al piano para demostrarles que me estoy recuperando muy bien del Covid. Hoy estoy mejor aunque aun me siento acatarrado. Esto a mi esposa Angie y a mí nos ha afectado un tanto la respiración pero ya hoy estamos mucho mejor!

Sigan orando por nosotros y acá nosotros seguimos orando también por la salud de todos ustedes”, se lee al pie de un video en el que el pianista tocó algunas melodías para sus fanáticos y además expresó: “Para estar enfermo con el COVID-19 no estoy tan mal. Gracias a todos mi seguidores que se han preocupado y han estado orando por mi, y mi esposa Angie. Nos estamos recuperando. Le pedimos a Dios por la salud de todos los que están aquí”.