Ricardo Montaner sale a la defensa de Camilo Echeverry

“Yo me crié en un pueblito donde el cantautor y el artista no existe. Todo es artesanal, la agricultura y la labor del pueblo es lo que protagoniza todo en ese lugar”, fueron las palabras con las que Camilo describió a Montería. Aquellas palabras lo han hecho vivir un momento amargo siendo duramente criticado en redes sociales por la forma como se refirió a la capital del Córdoba. (Lea aquí: Camilo, criticado por decir esto de Montería )

Tras la ola de fuertes comentarios, a su suegro, el famoso artista Ricardo Montaner, no le quedó otra opción que salir a su defensa y explicar qué fue lo que realmente quiso decir. “Si conocieran el corazón de Camilo desde adentro no harían de él la carnada ideal para la matanza social que están haciendo. Cuando Camilo repartía pan en la bici con Eugenio y Lía, hace unos 15 años atrás, de la casa al colegio y del colegio a la casa todo era pequeñito. El pueblito pequeñito al que él se refería ayer, era pequeñito desde donde él lo vivía cuando sus sueños era de su tamaño...pequeñitos. Ese mismo pueblo que lo vio crecer hoy lo amasija con isultos desproporcionados”, fueron algunas de las palabras de Montaner que no dudó en expresar lo orgulloso que se siente que el intérprete de ‘Tutu’ sea parte de su familia.

“El día que Camilo entró a la familia lo hizo para todo, incluso para cometer errores y dejarse defender por todos nosotros. Hoy cualquier niñito de Montería o de cualquier ciudad del planeta que se vea en el espejo de Camilo sabe que los sueños se pueden cumplir, vengas de donde vengas, aunque los tuyos no te perdonen ni siquiera un diminutivo involuntario e imprudente, pero humano”, agregó.