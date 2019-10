Reynell le canta a la fuerza del amor en su tema ‘Pa’ qué negarlo’

Reynell es un conocido artista samario que decidió lanzarse al mundo musical como solista, después de 15 años siendo parte de grupos en los cuales adquirió parte de su talento. Llega a la ciudad promocionando su sencillo en genero urbano ‘Pa’ qué negarlo’ que está en las plataformas digitales desde el 6 de septiembre. Cuenta con video oficial.

¿Por qué ser solista después de tantos años?

-Se me presentaban oportunidades para estar en otros grupos y decidía estar por la experiencia. Es el destino... Dios me iba guiando y hasta este momento sentí que era justo y necesario ser solista. Mis seguidores en redes sociales me apoyan y siempre recibo comentarios positivos.

¿De qué trata la canción?

-En ella hablamos de la leyenda oriental del ‘hilo rojo’, aquel que une lo que está destinado a ser, sin importar tiempo y la distancia. Me tomé tres meses para lanzar la canción que es perfecta para dedicar a ese amor que está en nuestro corazón desde siempre y que sentimos que es nuestra alma gemela o la mejor persona para disfrutar del amor.

Tengo muchas expectativas con el proyecto, pues tengo mucha fe de que se va a consolidar con el tiempo. El tiempo de Dios es perfecto, sea ahora o más adelante, igual seguiré trabajando con todas mis fuerzas.

Reynell invita a que lo conozcan, se den la oportunidad de ver su contenido en redes sociales y escuchen y vean sus videos. En Instagram lo pueden seguir como @Reynellmusica.