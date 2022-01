La reconocida empresaria no ha anunciado aún el nacimiento de su segundo hijo con Travis Scott, pero los fans de la menor de clan Kardashian - Jenner, creen que ya dio a luz.

A través de redes sociales se han viralizado las supuestas “pruebas” y aquí repasaremos las pistas de la mamá de Stormi que más rondan en la internet.

Pista 1: las fechas

Kylie Jenner dio a conocer su embarazo el pasado mes de septiembre, cuando su barriguita ya estaba grande, pero no dio detalles de los meses que llevaba de gestación. Lea aquí: Viral: ¿Bad Bunny se va de Instagram?

No obstante, los fans de la modelo indagaron y notaron que en el programa Keeping Up with the Kardashians, la empresaria evadió un trago de tequila en una reunión grabada a mediados de abril del año pasado, por lo que todos comenzaron a especular que estaría embarazada desde ese momento; sacando cuentas del tiempo, concluyeron que posiblemente su bebé nacería en diciembre, además, los fans dicen que sus últimas publicaciones son de fotos tomadas meses atrás.