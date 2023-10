Revelan el tipo de cáncer que tenía Alejandra Villafañe

El cambio en su estilo de vida fue notable en sus redes sociales, puesto que siempre compartió su proceso sin maquillar su realidad. El cáncer invadió su cuerpo, pero no pudo con su espíritu.

En una fotografía a blanco y negro, la actriz se tapaba sus senos con un brazo y contó en que lugar de su cuerpo tenía los tumores cancerígenos: en sus senos y uno en el ovario derecho. Lea aquí: Famosos colombianos lamentaron el fallecimiento de Alejandra Villafañe

“Fragmentos de mi vida... Un día me dijeron que tenía un milagro en el seno, un milagro en el otro y un milagro muy grande en el ovario derecho, (sí, prefiero llamarlos milagros, maestros o unos amigos no tan bien recibidos), el mismo día decidí tomarme estas fotos, motivada por el miedo a la cirugía y por las marcas que podrían dejar, pero rápidamente decidí, no algo más importante, pero tal vez si menos “superficial”; volver ahí y a muchos momentos donde mi niña necesito ser abrazada, abrace a mi niña una y otra vez, siendo yo más fuerte, más consciente y sin buscar responsabilizar absolutamente a nadie esta vez”, escribió en Instagram.