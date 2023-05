¿Retiro musical? The Weenknd anuncia su próximo álbum como el último

El álbum en el que estoy trabajando en este momento sea muy probablemente mi último ‘Hurra’ con The Weeknd, ya he dicho todo lo que puedo decir”

El posible retiro de The Weenkd, o al menos de su concepto artístico, no es seguro todavía. No solo por este futuro LP sino también por la culminación de su gira After Hours Til Dawn Tour la cual se extenderá hasta 2024, gira que llegará a Colombia en Octubre de este año.