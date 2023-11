Representante de Las Gaviotas ganó Reinado Popular Juvenil 2023

El 21 de octubre se llevó a cabo la gala de elección y coronación, en la cual se coronó Mariam García, representante del barrio Las Gaviotas, como la nueva Reina Popular Juvenil, como Virreina a Michell Avendaño y como segunda Princesa, a Yolanda Mendoza.

En entrevista con El Universal, las ganadoras contaron su experiencia y aprendizaje a lo largo del certamen.

“Venía siguiendo el concurso desde hace un año en sus redes sociales, apenas abrieron las inscripciones, quise entrar. Durante el proceso me sentí bien y aprendí demasiado, a pesar de las dificultades nada me detuvo ya que me he preparado desde hace mucho tiempo y para mi es un sueño y una necesidad para comenzar a trabajar en Cartagena y en los proyectos sociales”, expresó la actual Reina Popular Juvenil.