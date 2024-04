¡Renuncia en el Desafío XX! Esta es la participante que se despide del programa

Gamboa es una de las participantes más divertidas del programa, según las conversaciones digitales, pero padece de una enfermedad que no permitió que el equipo Omega participara en la prueba de ‘Sentencia y servicios’.

Fuertes vértigos que padece desde hace tiempo, le impidieron competir, además de la lesión que sufrió en competencia, pero al no tener ningún informe de parte del cuerpo médico del programa, Andrea Serna aseguró que no entonces el equipo no podía participar de la competencia.

“Gamboa, no tenemos reporte del departamento médico y cuando no aparece ningún nombre quiere decir que todos están aptos para saltar a la pista. La instrucción de la prueba es clara, dos hombres y dos mujeres, si ustedes no están completos quedan fuera de la prueba”, dijo Serna, presentadora principal del Desafío XX. Lea aquí: Los mejores memes sobre la presencia de Beba en el ‘Desafío’