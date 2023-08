“Rema, rema”, el homenaje musical a los balseros cubanos

“Este tema tiene un significado muy personal, ya que está dedicado a mi tía Laura (QEPD), ella fue balsera y creo que estuvo detrás de todo esto. Obviamente también está pensado en todos los balseros y a todas las personas que han pasado por este problema”, indica Manu La Habana. (Lea aquí: Los dos artistas colombianos que serán mexicanos)

Con el video de ‘Rema, rema’, el artista apuesta todas sus cartas, ya que este se presenta como el videoclip más sentido y personal de su carrera, ya que en este fusiona su relato con la proyección visual de José Heredia, también conocido como ‘H Director’, y Elévate Film and Art, en un material audiovisual que se grabó en las playas de Miami, y que causó conmoción entre el público asistente.

“En todos mis trabajos ha existido una magia especial, pero con este se dio una vibra distinta, y pasaron cosas que antes no, Recuerdo que en plena grabación algunas personas vinieron a gritar, y a pedir libertad para Cuba, algo muy extraño. También se me acercó una persona de Nicaragua a decirme que esta lírica lo tocó, porque pasó por esa travesía y conocía de cerca lo que significa ser inmigrante. Con esta canción, no solo espero que se vean reflejados los balseros cubanos, sino también todos aquellos extranjeros que están pasando por situaciones similares”, indica Manu La Habana.

Para el artista esta canción posee una sincronía espiritual que tocará los corazones de muchos, por esta razón seguirá recorriendo el mundo con su música, y llevando mensajes que le permitan seguir conectando con su público.