Ternera apoya incondicionalmente a su reina, Escarle Escudero

Escarle Escudero ha vivido toda su vida en San Sebastián de Ternera. Hace unos cinco años decidió arrancar su proyecto de danza en el municipio de Turbaco tras no encontrar el apoyo que esperaba de su comunidad sin embargo eso no implicó que cuando muchos de sus vecinos le pidieron que fuera su representante en el Reinado de la Independencia, ella dijera que no. Hoy con orgullo y una gran sonrisa, esta bellísima morena, dice que es la reina de Ternera y desde ya se siente ganadora pues con su participación ha sentido que el apoyo es incondicional porque en las calles de Ternera ya es considerada como toda una gestora cultural.

¿Por qué decides participar en el Reinado de la Independencia?

Me motivó mi comunidad porque ellos veían en mí esa lider que hace mucho tiempo querían que los representara. Ellos veían mis ganas de salir adelante y decidieron apoyarme.

Háblanos de tu proyecto sociocultural

Mi proyecto es formar grupos, como lider comunitaria, quiero que en Ternera haya músicos, bailarines, entre otros. Las mismas mamás de los niños de acá me piden que formemos grupos para que ellos ocupen su tiempo con la danza, que ellas me apoyan con recursos económicos. Mi proyecto lleva por nombre ‘Rescate y fortalecimiento de la juventud de Ternera’.

¿Cuál es la principal función de las candidatas al Reinado de la Independencia?

El trabajo de nosotras como candidatas consiste en el fortalecimiento de la cultura y nuestras muestras autóctonas.

¿Qué problemáticas afectan actualmente a San Sebastián de Ternera?

Los principales problemas están vinculados a la inseguridad.

¿Cómo debe ser la próxima Reina de la Independencia?

Debe ser una mujer integral. Que ame lo que hace y que no lo haga por reconocimiento. Que trabaje por seguir rescatando la cultura cartagenera.

Si ganas la corona, ¿en qué te gustaría trabajar?

Seguir luchando por la cultura y por todo esto que he venido trabajando hace cinco años. Quiero trabajar primero por mi barrio, luego por mi localidad y luego por el resto de la ciudad. Hay que seguir gestionando.

¿Cuál es el día que te tiene con más expectativa?

El día de la coronación aquí en el barrio porque quiero que todos digan ‘estamos apoyando a Escarle y lo está logrando’. La corona es una cosa secundaria, el propósito principal es resaltar nuestra comunidad.

¿Cómo te vivías antes las Fiestas de la Independencia?

La primera vez que fui fue a las balleneras, me llevó mi abuela, fue algo muy chévere. Luego fui a un bando pero por el desorden me fui porque me dio mucho miedo. Luego ya empecé a ir como bailarina.

¿Qué le hace falta a los cartageneros para apropiarse más de sus fiestas?

Más disciplina y más amor por la ciudad. Nosotros fuimos libres un 11 de noviembre, es un día especial para los cartageneros, hay que apropiarse más de la historia de la ciudad.