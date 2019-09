Pontezuela se estrena en el Reinado de la Independencia

El sol golpea con fuerza las calles de Pontezuela pero eso no es razón suficiente para que la gente no apoye a su reina y cómo no si tienen la ilusión a flor de piel tras conocer que la espectacular Laura Marcela Cervantes había sido admitida entre las aspirantes al Reinado de la Independencia, lo que convirtió de inmediato en la primera vez del corregimiento en el certamen de belleza más importante de la ciudad.

Laura vive orgullosa de Pontezuela y de todas esas muestras culturales que lo convierten en uno de los corregimientos potencia del departamento en cuanto a la elaboración de artesanías. Ahora con su participación en el Reinado de la Independencia espera visibilizarlos ante Cartagena y por qué no, al mundo.

Aún el proceso está muy corto pero ¿qué ha sido lo más enriquecedor?

Los conocimientos que nos dictaron en los talleres del Ipcc. Lo que más he disfrutado es ver a las personas cómo están entusiasmadas desde ya con el tema de las Fiestas de la Independencia. La gente de acá se ha tomado el reinado como si fueran de ellos.

¿Cómo fue la reacción de la gente al saber que tenían reina?

Antes de que saliera la lista, ya se había regado la voz. Cuando llegué al filtro la gente estaba contenta. Cuando oficializamos la participación fue de mucha emoción. En redes sociales llegan muchos mensajes de apoyo. Desde ya esperamos tener nuestro espacio en el bando.

¿Cómo invitarías a un extranjero a las Fiestas de la Independencia?

Lo invitaría diciéndole que son unas fiestas donde se integran todas las clases sociales. Donde solo se vive alegría.

¿Qué día te tiene con más expectativas y por qué?

El día del Desfile de Fantasía ya tengo la canción que me corresponde y a través de ello quiero mostrar nuestras artesanías.

¿Qué te motivó a participar en el Reinado de la Independencia?

Querer participar en el Reinado de Independencia ha sido algo personal. Me motivó que desde hace unos años vengo siguiéndole el paso a este certamen. Es un sueño que estoy cumpliendo. Pero honestamente lo que quiero es que la gente sepa más de mi corregimiento porque la gente poco conoce de nosotros. Mostrar la gente y la cultura de acá.

¿Qué significa para ti ser la primera reina de Pontezuela?

Para mí es un orgullo porque Pontezuela merece ser representada. Además que el Reinado de la Independencia es una excelente plataforma para visibilizar a mi corregimiento y nuestras iniciativas.

Cuéntanos de tu propuesta festiva

Mi propuesta va encaminada al fortalecimiento de la cultura. Somos un corregimiento cuyas familias se han dedicado a la elaboración de artesanías y las envían a todas las pa. Mi proyecto quiere trabajar por el Festival cultural y artesanal de la maraca, que es un evento que hace mucho no se hace. La idea es que Pontezuela tenga su espacio para conocer todo lo relacionado a la elaboración de artesanías.

¿Qué hace falta para que en los corregimientos haya más amor por las Fiestas de la Independencia?

Hace falta que nos integren más con las Fiestas de la Independencia. Por ejemplo el tema de los transportes y de los horarios que a veces complica las cosas. Hace falta la participación de más representantes en la zona norte.

¿Qué cualidades debe tener una Reina de la Independencia?

Debe ser una lider, emprendedora, carismática y sobre todo vocera de la comunidad.

Un mensaje para los detractores en redes sociales

Piensen antes de poner un mensaje dañando la integridad de una persona, hay un ser humano que se puede sentir mal por ese comentario negativo.