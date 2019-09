Shelsy Arias es la reina de los más de 20 sectores de Nelson Mandela

El popular barrio de Nelson Mandela, uno de los más grandes de la ciudad, la vio nacer y crecer, por eso apenas cumplió los 18 años y notaron que tenía todas las cualidades para que fuera ella quien los representara en el Reinado de la Independencia, se lo pidieron. No lo pensó dos veces y hoy Shelsy Arias Sánchez pronuncia con gran orgullo que es la reina de Nelson Mandela. Reconoce que a su edad siente que es una gran responsabilidad pero está convencida que a través de su participación puede lograr que La Heroica sepa de las problemáticas de su barrio pero también demostrar que no todo es negativo y que en Mandela lo que hay es gente alegre y soñadora que espera enorgullecer a sus vecinos.

Shelsy es una espectacular morena, que se roba las miradas a su paso. Tiene la altura y porte de una reina pero también un gran carisma que la hace encantadora.

¿Qué te motivó a participar en el Reinado de la Independencia?

En realidad fueron muchos aspectos los que tuve en cuenta para decidirme a participar en el Reinado de la Independencia pero el principal fue mostrarle a Cartagena la alegría y todos los procesos culturales que se llevan a cabo en mi barrio.

¿Qué significa para ti que tu barrio sea uno de los más activos durante los festejos?

Es una gran tarea que tengo personalmente. Tengo pensado ir a cada una de las instituciones y hacerles llegar ese mensaje de sentido de pertenencia por nuestras Fiestas. Que la gente sepa por qué estamos celebrando las fiestas.

¿Cómo tomas ser la reina de Nelson Mandela?

Es una alegría inmensa porque siempre he sido una seguidora de esto. No he querido ser una ciudadana más, sino aportarle a mi ciudad. Soy la mayor demostración de Mandela y su alegría.

Un mensaje para todas las jóvenes de tu generación

Sueñen alto. No se dejen de nada ni de nadie. A veces nos limitamos, tal vez porque no nos abrimos a mostrar lo que soñamos. En mi barrio lo veo mucho, las chicas se cohiben a trabajar por sus sueños.

¿Qué problemáticas afectan a Nelson Mandela?

Hemos escuchado el tema de los jóvenes en riesgo, que es la principal problemática que afecta a Nelson Mandela. Sin embargo contamos con muchos líderes culturales que quieren aportarle algo positivo a estos jóvenes para que no se desvíen del mal camino.

¿De qué se trata tu proyecto sociocultural?

Lleva por nombre ‘Cabildo Mandelero, identidad, cultura y tradición’. Identidad por el tema de hacerle retribución a las Fiestas de la Independencia porque lo haríamos en el marco de ellas. Cultura porque involucraríamos a personajes, bailes representativos y tradición porque queremos convertirlo en una celebración anual. Se busca integrar y que haya participación activa. Se repartirían bailes y muestras a los 27 sectores. Luego vendrían los ensayos y luego la presentación. Queremos que toda Cartagena lo vea.

¿Cuál es tu postura frente al matoneo en las redes sociales?

Para nadie es un secreto que a todo el mundo no le vamos a caer bien. A través de nuestra visibilización, la gente se va a dar cuenta que el reinado no es solo un tema de belleza pues además hay un jurado que se encargará de escoger a la niña que pueda representar mejor a Cartagena, que esté preparada y que sepan llevar el mensaje Festivo a toda la ciudad.

Si ganas la corona, ¿en qué te gustaría trabajar por la ciudad?

Hay que estar muy atentos al tema de la cultura, el deporte y el arte pero también apostarle al tema de la salud. Mandela tiene más de siete años sin un sitio que preste atención a que aquí no tenemos un centro de salud. Sería lo fundamental.

¿Qué cualidades debe tener una Reina de la Independencia?

Debe ser integral, conocedora de su comunidad y de la ciudad. Además de tener valores, tiene que hacer una buena representación de lo que somos los cartageneros.