Loma Fresca, de vuelta al Reinado de la Independencia

Hablar de labor social en su comunidad no es nada nuevo para Melissa Zurita pues desde hace cuatro años aproximadamente junto con su padre, decidió trabajar por y con los niños del barrio que la vio nacer: Loma Fresca. Apostándole a la cultural el deporte y la educación, la joven de 24 años actualmente cuenta con 27 chicos, entre los 4 y los 17 años, que apoya para que cambien un poco sus realidades. Nunca se visualizó como una reina pero al conocer el trasfondo social que tiene el Reinado de la Independencia consideró que este era el escenario ideal para que su barrio tuviera un motivo más para integrarse y para que por supuesto Cartagena conociera un poco más de ellos.

¿Habías participado en otro certamen de belleza?

Hace dos años participé en Miss Mundo Colombia. El Reinado de la Independencia es muy diferente a lo que los demás creemos. Este concurso no tiene comparación con ningún otro. Miss Mundo tiene proyección social y de hecho fui ganadora con mi proyecto. El reinado de la Independencia te permite aportar a la ciudad y al país.

¿Cómo te vivías las Fiestas de la Independencia?

A mí me encantan. Soy fanática de las fiestas. Mi mamá siempre me vio en una carroza, yo siempre me enfoqué a estar detrás de bambalinas. Siempre me las gozaba con mis niños.

¿Qué cualidades debe tener una Reina de la Independencia?

Más allá de bellas y de la parte física, debe tener pasión por lo que hace y ganas de aportarle a Cartagena.

¿Qué significa para ti el 11 de noviembre?

Es un hecho histórico que debemos conmemorar. Cartagenero que se respete ama sus fiestas aunque no sepan su significado. Es algo que nos identifica.

¿Cómo empezaste en la labor social?

Hace 4 años inicié un proyecto con niños y jóvenes en riesgo con mi papá. Detectamos que a través del deporte y la cultura se puede aportar a la ciudad.

¿Cuáles son las principales problemas de tu barrio?

Loma Fresca ha sido tachado y maltratado en la ciudad por haber sido el lugar donde se fundaron las pandillas. Pero actualmente está extinto. Hay muchos niños con ocio. La idea es utilizar esta plataforma para visibilizar mi barrio y poderlo replicar en otras comunidades, porque me he dado cuenta que funciona.

¿Cómo fue la reacción del barrio al saber que tenían reina?

Felices porque durante muchos años he sido modelo. La gente me aprecia demasiado, es maravilloso ver el apoyo de todos. Esto no tiene precio y para mí ya hay ganancia porque mi comunidad está unidad, se están integrando. Desde ya me he sentido la reina.

Cuéntanos de tu iniciativa cultural

Lleva por nombre ‘Territorio cultural’ es una mutación de todo el proceso que vengo desarrollando con mi papá. Esta vez enfocado en nuestras raíces porque hoy en día muchos de nuestros niños no saben por qué celebramos el 11 de noviembre. La idea es complementar lo que venimos haciendo con la parte de formación histórica y cultural. Actualmente tengo 27 niños entre los 4 y los 17 tratamos de vincularlos a las instituciones cercanas.

Define a la mujer cartagenera

Ha evolucionado, es una mujer empoderada, autónoma, lider pero considero que nos hace falta creernos todo el potencial que tenemos.

¿Cuál es tu postura frente al bullying en redes?

Tengo una capacidad de blindarme contra el bullying. Hago caso omiso porque soy consciente que no somos moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Confío en lo que estoy haciendo y eso me motiva para seguir dando todo de mí.