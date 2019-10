Adriana Bolívar, orgullosa de ser Las Gaviotas

Que las reinas deben tener piernas largas y que midan kilómetros, que deben ser altas y delgadas, y si es para el Reinado de la Independencia deben ser morenas y ‘representar a la mujer cartagenera’ son algunos de los estereotipos que han rodeado al certamen de belleza más importante de la ciudad pero eso no significó que Adriana Bolívar Simancas desistiera de inscribirse y participar.

Cuando se enteró que había sido admitida entre la lista de candidatas oficiales del Reinado de la Independencia se terminó de convencer que había llegado el momento de reafirmarle un mensaje a las mujeres: ‘Lo más importante y lo que nos hace más valiosas son nuestros valores e inteligencia.

¿Qué ha sido lo más lindo y lo más difícil de esta experiencia?

Lo más gratificante es ver el cariño de la gente, ver cómo te aportan al proceso, cómo se alegran de verme representar un barrio tan grande. En los eventos ver a las familias compartiendo es demasiado lindo. Lo más difícil ha sido no ser el prototipo de reina físicamente porque la personalidad sí, y que la gente logre aceptar mi prototipo ha sido lo más difícil.

¿Cómo te vivías las Fiestas de la Independencia antes de ser reina?

Yo me las vivía en todo su esplendor, desde Ángeles somos hasta el bando. Me encantan los eventos. Cuando no estaba en la ciudad me dolía porque no me gozaba las fiestas. Me encanta el sabor y el olor que tiene noviembre en Cartagena.

¿Qué te motivó a participar en este certamen?

En verdad es un objetivo que tenía en la vida porque sé que esto es una plataforma enorme e importante porque te da la oportunidad de ser una líder y de aporta a tu comunidad, dejar un mensaje en las diferentes generaciones y yo en especial quiero dejarle uno a todas las mujeres diciéndoles que todas somos bellas pero que no nos debemos fijar solo en lo físico porque esto es algo efímero. Lo que prevalece es lo que llevas en tu alma.

¿Qué cualidades debe tener una Reina de la Independencia?

Inicialmente debe ser una persona noble porque cuando tienes nobleza, te va bien en la vida. Segundo debe tener voz de líder y un mensaje para llegarle a la gente. Debe tener personalidad y darse a su comunidad.

Cuéntanos de las problemáticas de tu barrio

Nosotros tenemos una gran problemática y es la avenida. Antes era un sitio donde la comunidad compartía, ahora lastimosamente hay demasiados sitios que aunque han ayudado al progreso del barrio, el comportamiento durante los fines de semana es mucho más complicado por todos las discotecas que hay. Otra de las problemáticas es todo lo que ha pasado con El Edén, de chiquita era uno de mis lugares favoritos, lastimosamente ahora lo tenemos olvidado. Es un sitio que tenemos olvidado y que tiene grandes recuerdos para muchos de la comunidad.

¿Qué opinas de los cambios que han tenido los reinados?

Me parece perfecto porque la mujer no es un objeto porque somos pensantes, podemos trabajar, es un ser humano que quiere y lucha por sus sueños, no solo somos lo físico que es lo primero que vemos. Este tipo de certámenes le está abriendo las puertas a mujeres como yo que no entramos en los estereotipos.

Háblanos de tu proyecto sociocultural

Mi proyecto se trata sobre la revitalización del carnaval de Las Gaviotas. Pasaron una serie de inconvenientes pero quiero que se vuelva a hacer porque es una de las fiestas más importantes que se realizaban en noviembre. Había demasiada asistencia de los cartageneros. Creo que una de las cosas más importantes es llegar a los niños y que sepan por qué se celebran las Fiestas de la Independencia para que logren identificarse con las tradiciones.

¿Cómo invitarías a alguien del extranjero a las Fiestas?

Lo llevaría a todos los bandos habidos y por haber porque soy fiel creyente que cada barrio tiene su esencia, cada uno tiene su forma de vivirlo y sé que de una se va a enamorar de las Fiestas.