De los laboratorios al Reinado de la Independencia

“La gente me pregunta mucho que cómo una estudiante de química farmacéutica termina participando en el Reinado de la Independencia”, expresa con una sonrisa con la que demuestra que para ella los límites no existen. María José Bahoque asumió recientemente un nuevo reto que la tiene llena de vida y ánimos pues desde que era una niña siempre soñó con convertirse en una reina.

Ahora es la reina de La Central, barrio ubicado en la Localidad 3 y que limita con sectores como Blas de lezo, El Milagro y Los Caracoles, entre otros. A sus 21 años, esta alegre joven está comprometida con su comunidad, a la que desde ya agradece por el gran apoyo que ha recibido en lo que va del proceso.

¿Qué problemáticas afectan a tu barrio?

La problemática más grande es la intolerancia y un poco la violencia, creo que se debe a la falta de educación. Aquí nos hace falta sobre todo nutrirnos en salud mental para aprender a convivir con los que nos rodean.

¿Cómo afrontas el tema del matoneo en redes sociales?

Al principio me daba duro, yo lloraba, le decía a mi mamá: ‘pero si ellos a mí no me conocen’, con el tiempo me fui poniendo una coraza. La gente te denigra y no conoce lo duro que es el proceso. A veces no tenemos para los pasajes, para la vestimenta pero en tarima hay que salir alegres porque somos ejemplo de festividad.

Si ganas la corona, ¿en qué te gustaría trabajar por la ciudad?

En pro de la educación cultural en las personas. Es importante despertar el sentido de pertenencia por nuestras Fiestas de la Independencia y por supuesto por la ciudad.

¿Cómo reaccionó tu familia al enterarse de que en casa tenían reina?

Mi familia pertenece a una religión y por eso siempre me disfrutaba las fiestas desde la casa pero también les decía a cada rato que lo que yo quería era ser reina, que quería saludar a la gente desde la carroza y que conocieran de este barrio.

¿Cómo llega una química farmacéutica al Reinado de la Independencia?

Muchos me preguntan lo mismo, de hecho para mí esto es un reto. Para mí la belleza más que física tiene que ver con la parte espiritual y mental, y en mi área de la salud trabajo con esa parte. También tengo un componente social que es trabajar con la comunidad de la que siempre he tratado de estar pendiente.

¿Qué cualidades debe tener una Reina de la Independencia?

Debe ser humanitaria, debe tener el don de liderazgo, actitud positiva al 100 porque siempre estamos expuestas a las críticas. Debemos ser ejemplo para la comunidad.

Cuéntanos de tu proyecto sociocultural

Se llama ‘Actívate por Cartagena’ es un proyecto de promoción. Lo vi como una iniciativa y un movimiento sociocultural en pro del rescate y promoción de las Fiestas de la Independencia. Los cartageneros merecemos conocer el por qué de nuestra historia y de nuestras Fiestas.

¿Qué significa para ti como cartagenera el 11 de noviembre?

Significa lucha, amor por la ciudad, una resiliencia. Somos luchadores al poder soportar tanto y salir invictos tras varios sacrificios de nuestros antepasados. Me siento orgullosa de ser cartagenera.

¿Por qué las jóvenes deben participar en el Reinado de la Independencia?

Esto es una oportunidad inmensa para todas las chicas pues es una plataforma que te arroja muchas oportunidades laborales, sociales y te muestras como persona. Lo más importante es que puedes visibilizar a tu comunidad, que para mí es la principal motivación.