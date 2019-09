Daniel Lemaitre apoya a su reina

El rostro de la bella Shanicé Jolaine Flórez no puede ocultar su alegría tras ser escogida como la reina de Daniel Lemaitre. Desde que nos recibió en su casa con globos, serpentinas y música novembrina no paró de sonreír y es que por fin logró cumplir uno de sus grandes sueños: representar a su barrio en el certamen más importante de la ciudad, el Reinado de Independencia.

Actualmente, Shanicé cursa séptimo semestre de enfermería, una carrera que para muchos no está muy vinculada a las Fiestas de la Independencia, sin embargo ella considera que este espacio es perfecto para promover la salud en los cartageneros, llegando a cada uno de los sectores y localidades del Corralito de Piedras.

¿Cómo te has sentido en lo que va del proceso del Reinado?

Me he sentido de maravilla, lo que más resaltaría de este espacio es que estoy enriqueciendo mis conocimientos acerca mi ciudad. Me estoy enamorando mucho más de ella, de mi cultura, del patrimonio, que tenemos que fortalecer para no perderlo.

¿Cuál es el momento que te tiene con más expectativa? ¿Por qué?

El bando porque ahí voy a tener un contacto directo con el pueblo cartagenero y pues siempre ha sido uno de mis grandes sueños.

Cuéntanos de las principales problemáticas del barrio que representas

Para nadie es un secreto que la inseguridad es un tema que afecta a toda la ciudad pero en nuestro barrio se evidencia casi que a diario. Además que no contamos con un centro de salud, hay uno que están construyendo hace cinco años pero nada que empieza a funcionar.

¿Cómo fue la reacción cuando les dijiste que participarías en el Reinado de la Independencia?

El barrio la verdad ha demostrado estar feliz pues ellos ya desde hace un tiempo venían proponiéndome que fuera la reina. Mi familia está demasiado orgullosa de mí.

¿Qué es lo más difícil de ser una reina?

Lo más difícil para mí han sido los tacones pero todo es de costumbre y de disciplina.

¿De qué se trata tu propuesta festiva?

Su nombre es ‘Fomento, promoción y fortalecimiento de las Fiestas de la Independencia’, busca generar un impacto positivo en la comunidad y por ende en la localidad. Se quiere seguir fortaleciendo las Fiestas, que no se pierdan las tradiciones.

¿Qué cualidades debe tener una Reina de la Independencia?

Debe ser una mujer líder, hábil, proactiva y que ponga en disposición su parte profesional, social y humanística.

¿Por qué participar en el Reinado de la Independencia?

Mi carrera tiene mucho enfoque comunitario, entonces considero que esta es una excelente plataforma para llegar a muchas comunidades, desde el área de la salud. Es fundamental en las Fiestas de la Independencia preservar la salud. Además es un reto que me he propuesto en el que sé que tendré muchos aciertos y también errores de los que aprenderé.

¿Cómo invitarías a un extranjero a nuestras Fiestas?

Diciéndole la importancia de nuestra Independencia, y mostrarle que aquí se goza y se viven al máximo.

¿Cuál es tu postura frente al matoneo en redes a las reinas?

He sido una de las participantes víctimas pero hay que aprender a enfrentar las cosas, siempre positiva. Hay que ser psicológicamente fuerte en estos espacios porque creo que la última decisión la tiene el jurado, no las personas que quieran interferir en el proceso de cualquier candidata.