Annie Correa es la representante de Bayunca

Su primera participación en un certamen de belleza fue en el Reinado Intercorregimental. Ahora la bella Annie Correa Morales está de vuelta a las pasarelas motivada no solamente por ser ‘La reina’ sino por lograr que el trabajo social que ha venido haciendo por varios años trascienda hasta nuestra ciudad y porque considera que su adorado Bayunca necesita de espacios como estos para visibilizar sus problemáticas y que no queden en el olvido.

Con 20 años, Annie le ha dado motivos de sobra a su corregimiento para que la apoyen en este nuevo proyecto que la tiene “demasiado emocionada y con gran expectativa”. Trabaja a diario para darle a los más pequeños todas las herramientas para que salgan adelante y aporten a su comunidad.

¿Cuéntanos de las problemáticas del corregimiento?

Tenemos muchísimas problemáticas. Como la principal está el tema de la inseguridad que nos tiene azotados. Estamos trabajando para mitigar la falta de oportunidades para nuestros jóvenes. Tenemos un elefante blanco, que es el hospital que se inauguró hace más de 4 años y aún no funciona. Hay un CAP pero que no es suficiente para las más de 40 mil personas que hay en este corregimiento. Por último el alcantarillado que se viene gestionando desde el 2005, un proceso que se ha venido retrasando.

¿Qué ha sido lo más enriquecedor de esta experiencia?

Lo más enriquecedor para mí son los talleres de liderazgo festivo. Es una experiencia enriquecedora a nivel educativo. A mí me encanta aprender. En esos espacios, donde nos enseñaban cosas que desconocíamos o afianzamos los conocimientos que ya teníamos, es realmente espectacular. Por ejemplo el tema de las canciones novembrinas. Muchas de ellas las escuchamos y no teníamos idea de lo que significaban.

¿Por qué decirle que sí al Reinado de la Independencia?

Por la necesidad de encontrar un escenario dónde visibilizar mi comunidad. En Bayunca siempre buscamos adquirir las cosas luchándolas. Estoy aquí por iniciativa de mi comitiva. No es tanto decir soy la reina y la cara bonita, aquí estoy buscando mostrar mi trabajo social.

¿Qué día te tiene con mayor expectativa?

Me tiene muy a la expectativa la visita al corregimiento de Bocachica porque es una comunidad que amo con mi corazón. Tiene mucha historia y que contribuyó a la independencia de Cartagena. La conocí cuando participé en el Reinado Intercorregimental.

¿Qué cualidades debe tener una Reina de la Independencia?

Debe ser una mujer que realmente ame su cultura. Que le guste aprender y enseñar. Capaz de tener sentido de pertenencia y defender la cultura cartagenera en todos los escenarios posibles. Humilde y entregada por lo que hace.

¿De qué se trata tu iniciativa festiva?

‘Zona norte cultural’ es su nombre. Es una propuesta de investigación cultural que va encaminada al aprovechamiento de los espacios de los corregimientos a donde va dirigido. Aprovechamiento de las ludotecas, bibliotecas, casas culturales. Dentro de esos espacio también crear escuelas de formación artística. En la tercera semana de septiembre empezaremos a ejecutarlo. También tendremos en cuenta a las veredas.

Si ganas la corona, ¿en qué te gustaría trabajar?

Este año estoy muy emocionada porque la idea es ejecutar mi propuesta, que en un principio es para los corregimientos de la localidad, luego replicarlo en las tres localidades y a cada uno de los espacios que el reinado me lo permita.

Cuéntanos de tu trabajo social

Desde muy joven he sido cristiana y he estado vinculada a la labor social. Cuando crecí empecé a trabajar con niños, a partir se despertó ese amor por la labor social. Luego organicé la fundación pero no la legalicé. Posteriormente conocí una fundación de Barranquilla que tiene presencia en varios corregimientos del Atlántico y en Bolívar solo en Bayunca, donde trabajo como directora. Actualmente tenemos más de 700 niños afiliados. Se les brindan beneficios de salud, recreación, educación.

Un mensaje para las mujeres de tu generación

No se rindan, sean unas mujeres perseverantes. Que no se dejen llevar por las carencias. Trabajen y alcancen.