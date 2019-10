Vanessa Martínez feliz de ser la reina del Barrio Chino

‘La marea roja’, así fue bautizada la enorme comitiva que respalda a la bella Vanessa Carolina Martínez, quien asumió durante el 2019 el reto de poner en lo más alto de podium real al sector que representa: el Barrio Chino. Ser reina nunca estuvo entre los sueños de la joven de 20 años pero una vez incursionó en el mundo del modelaje y cuando conoció la verdadera razón social que mueve al Reinado de la Independencia, sintió que era el espacio que estaba buscando para abrirse campo en la labor social.

Desde ya ha pensado en un proyecto con el que pretende crear el mejor ambiente para que los jóvenes de su sector eviten cae en malos pasos.

¿Por qué participar en el Reinado de la Independencia?

Nunca estuvo en mis planes ser reina. Mi motivación se despertó cuando empecé a asistir a una academia de modelaje. El tema del reinado me llamó la atención cuando me di cuenta que a través de ellos se hace labor social y proyectos con los niños.

¿Cómo es la convivencia con las otras chicas?

Estoy muy contenta con mis compañeras. Hay competencia pero sana. Podemos contarnos cosas y hablar de cosas diferentes al reinado.

¿Qué significa para ti como cartagenera el 11 de noviembre?

Es una fecha representativa ya que a partir de ahí dimos el grito de independencia. La mayoría de las generaciones lo deben tener presente. La comunidad debe entender el significado que hay tras de ella.

¿Qué cualidades debe tener una Reina de la Independencia?

Viendo cómo ha evolucionado el concurso, debe ser una reina capaz de transmitir un mensaje cultural a la sociedad.

¿Cómo tomó la noticia el barrio de saber que tenían reina?

Gratificante primero porque hace muchos años no había reina y segundo muchos me querían conocer, entonces esta noticia la tomaron de maravilla. Hicimos una caravana donde me di a conocer.

Cuéntanos de las problemáticas de tu barrio.

La que he notado es que los jóvenes no encuentran en qué ocupar sus tiempos de ocio. Es ahí es cuando surgen las problemáticas como la drogadicción.

Lo más difícil y lo más gratificante de ser reina

Lo más difícil para mi es todos los compromisos que asumimos, yo estudio y estoy en esto pero nada, tratando de hacer lo mejor para ambas cosas. Lo más gratificante para mi es el cariño de las personas. Con esto he aprendido a soltarme, a tratar con la gente.

¿Qué te parecieron los talleres impartidos por el Ipcc?

Esos talleres que nos han brindado fueron demasiado constructivos porque como cartagenera desconocía muchas cosas. Ahora ya tengo muchos conocimientos con respecto a mi ciudad y a su historia musical.

¿De qué se trata tu proyecto sociocultural?

Es una casa cultural móvil debido a que la infraestructura del barrio no lo permite. Entonces la idea es tomar una casa por calle para realizar actividades lúdicas, grupos de lectura, de danza, cine educativo y lograremos que los jóvenes tengan cosas productivas por hacer.

¿Cuál es tu postura frente al matoneo en redes sociales?

Es una situación muy difícil. Lo que he hecho es alejarme de todas esas páginas que me pueden bajar el autoestima. Solo tomo los comentarios positivos y de las críticas solo las que me ayuden a ser mejor.

¿Cómo defines a la mujer cartagenera?

La mujer cartagenera es trabajadora, luchadora, empoderada y capaz de lograr todo lo que se propone.