Altos de San Isidro vuelve al reinado con Mariana Díaz

Aún no terminaba su carrera de docencia cuando en Mariana Díaz Julio se despertó el amor por la labor social. “Con las uñas”, como se dice popularmente, decidió asumir una gran responsabilidad: crear su propia fundación. En ella trabajaría en un principio con los menores de su sector por sembrar en ellos el sentido de pertenencia y el amor por cada una de las muestras culturales del Corralito de Piedras. Hoy ya suma cuatro años liderando ese proceso, el cual quiere darle mucha más visibilidad con su participación en el Reinado de la Independencia, motivada principalmente por sus vecinos, esas personas con las que trata a diario y que han visto en ella “todas las cualidades para representarlos dignamente”, como lo expresa.

Mariana Díaz es docente y desde hace unas semanas asumió el reto de participar en el reconocido certamen, del que espera no solo ser una reina más, “sino dejar huella”.

¿Qué te motivó a participar en el Reinado de la Independencia?

Quise crear mi fundación hace cuatro años. Cuando estaba estudiando se me vino a la mente crear mi propio proyecto al que bauticé ‘Rescatando mi cultura’ porque siempre he procurado que como cartageneros sepamos mucho más de nuestra cultura, de nuestros sitios emblemáticos. He tenido la oportunidad de visitar pueblos como Arenal, Villanueva, Santa Rosa, llevando junto con mis estudiantes actividades recreativas, exposiciones, con el fin de capacitar a los demás y honestamente quisiera que este proyecto se expandiera con mi reinado.

¿Cómo ha sido esta experiencia?

Es una experiencia muy linda a pesar del corto tiempo que lleva. Hemos vivido demasiadas cosas buenas. También hemos podido conocer muchos aspectos de nuestra ciudad. He aprendido demasiado sobre todo de las canciones. Creo que muchas de ellas nos representan como cartageneros.

Cuéntanos, ¿cuáles son las problemáticas que tiene por mejorar tu barrio?

Las problemáticas que están afectando a mi comunidad se centran en la falta de oportunidades. Hay muchos menores que no están siendo capacitados para salir adelante. Otros de ellos se están perdiendo en las drogas. Además se presenta mucho maltrato intrafamiliar.

¿De qué se trata tu proyecto sociocultural?

Lleva por nombre ‘Rescatar nuestra cultura’ tenemos el proyecto ya a punto de finalizarlo. Lo he sacado adelante con la gente de mi barrio y con la gestora social de acá, la señora Yolanda. Quiero que todos se vinculen a mi fundación, que no sea solo yo.

¿Qué significa para ti participar en este reinado?

Yo he venido participando en reinados desde los 9 años y cuando me inscribí mi familia me preguntó que por qué lo hacía y pues les respondí que el barrio estaba apoyándome y ha sido así. Una vez supieron que había pasado hicieron caravana con papayera y demás. Todos están enamorados y entusiasmados. Mi idea es dejar huella en el Reinado de la Independencia.

¿Qué cualidades debe tener una Reina de la Independencia?

Para mi debe ser humilde, cariñosa, 100% cartagenera, es decir que debe conocer mucho la ciudad para que pueda visibilizarla en el resto del país.

¿Cómo describes a la gente de tu barrio?

La gente de Altos de San Isidro es alegre y demasiado humildes. Estamos en pro de trabajar por mejorar las cosas de nuestro sector.

¿Cuál fue tu reacción al enterarte que habías clasificado?

Me enteré por una prima que había pasado. Mi familia formó de una un parrandón. Lloré de alegría e hicimos una caravana para anunciarle al barrio que tenían reina este año. Fue algo maravilloso.

Invita a los cartageneros a que se unan a estos festejos

Los invito a que se disfruten las fiestas con civismo, amor, paz. Este año las Fiestas de la Independencia van a estar excelente.