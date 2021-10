Jurados: Ricardo Chica Geliz, Norela Prada y Eulalia Pinedo, junto al personero Fredy Julio Ocampo. // Foto: Zenia Valdelamar.

Debido a la inesperada lluvia que humedeció a varios barrios de la ciudad, muchas de las niñas invitadas se vieron en la necesidad de llegar poco después de la hora de la cita, sin embargo, todo se realizó de forma muy organizada y el resto de chicas que fueron citadas a determinada hora llegaron muy puntuales.

“Siento que me fue muy bien porque más allá de evaluar el físico también tuvieron en cuenta lo que uno es como mujer y como persona. Me llenó de satisfacción porque los reinados siempre me han gustado y me inspiran para llevar un mensaje festivo”, dijo una precandidata del barrio El Prado.