Según se conoció el pasado domingo, Jurie alegó durante la ceremonia que la esrilanquesa y ganadora del reciente concurso, Pushpika De Silva, estaba divorciada y no casada, por lo que no merecía ese título al no cumplir los requisitos que exige el concurso “Señora Sri Lanka”. Jurie procedió a despojar a De Silva de su corona y cederla a su sucesora.

Pese al inconveniente, De Silva fue coronada de nuevo este martes en una ceremonia más pequeña después de que los organizadores del evento ratificasen su título de ganadora.

Según la afectada, la reina de belleza, Caroline Jurie, quien además fue ganadora del mismo certamen en 2019, le habría causado heridas y un posterior desmayo que la mandó al hospital.

“La corona ya era muy pesada y cuando me la pusieron en la cabeza me dolió. Fue como si me hubiese golpeado con ella. Luego me la arrancó de la cabeza”, explicó De Silva, quien aseguró que todavía se encuentra “muy enferma”.

Según la agencia EFE, el concurso “Señora Sri Lanka” es una franquicia del “Señora Mundo”, el primer certamen de belleza internacional creado en 1984 solo para mujeres casadas en el que se coronó Jurie en 2020, durante una ceremonia en Las Vegas.