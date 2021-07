“Dime, ¿qué pasó, cómo está? ¿Para dónde? Dígame para dónde hay que ir, que yo lo sigo. No le voy a dar los documentos, dígame para dónde hay que ir que yo lo sigo”, dijo Yomil a uno de los agentes de policía a quien le negó entregarle su documentación. Acto seguido, los patrulleros le ordenan bajarse del vehículo, a lo que él se opone diciendo que no podía dejar su auto solo y que en la patrulla no había distanciamiento social (para prevenir el Covid): “Yo no me voy a montar en ese carro con ninguno de ustedes, que ahí no hay distanciamiento social de ningún tipo”.

Luego de que la policía asumiera que el artista no se iba a bajar lo mandó a seguirlos hasta la estación de policía de Zanja, en Centro Habana, donde algunos vecinos le decían que no fuera.

El arresto de Yomil duró unas horas. El artista le agradeció a su pueblo en redes sociales por todo el apoyo que recibió y de paso afirmó que estuvo detenido en la estación de policía.