¡Regresó el vallenato auténtico! Beto Zabaleta lanza nuevos temas musicales

Y aunque el artista no paró de hacer presentaciones reciclando temas como ‘Cuando la vi’, ‘Así no es ella’, ‘Castillo de arena’, entre otras, sus fieles seguidores se encontraban a la espera de su regreso con nuevos lanzamientos, por lo que Beto y Luis José, su acordeonero, decidieron complacer a su público con dos nuevos temas musicales de alta densidad y contenido poético en la notable carrera musical del ‘todoterreno’ del vallenato.

Ambas producciones fueron realizadas en los estudios ID Producer del productor Luifer David en Barranquilla, mezcladas y masterizadas por el reconocido Álvaro Araujo, acompañadas del gran trabajo realizado de la mano del flamante acordeonero Luis José Villa, como también de los integrantes de la agrupación: Yalil Ramos en la guacharaca, Daniel Castilla en la caja, el veterano Héctor “tico” Rojano en las congas, Daniel Padilla en los timbales, y la participación de los coros de los siempre connotados hermanos Fabio y Edgar “More” Ovalle en la primera y segunda voz. Por último lea: “Un sueño hecho realidad”: Maluma estará en el Festival Vallenato

Fue un trabajo musical que contó además, con la presencia de Paul Villa en el instrumento del bajo, Julio Fonseca en las Guitarras, los Pianos y teclados con Carlos Algarín, y el direccionamiento estratégico del manager Carlos Viaña en todo el desarrollo del ascenso mediático de los artistas, quienes lograron imprimir todo el sello característico al estilo musical del maestro Beto Zabaleta, en este grato regreso para todos los seguidores del buen vallenato en todo el mundo.

¿Qué le espera a Beto Zabaleta en este 2023?

En entrevista con El Universal, el artista expresa que continuará trabajando en su canto, que es lo que realmente le apasiona. “Seguiré trabajando, seguiré cantando y haciendo lo que me gusta, hasta que Dios y mi público me den fuerzas. Siempre que me sigan aclamando y me sigan aplaudiendo, y hasta que Dios permita, yo me empeñaré en ofrecerles lo mejor a todo nuestro público querido”, expresó Beto.

Además, se encuentran trabajando en la grabación de un nuevo CD que esperan poder compartir con todos los seguidores antes de finalizar el año 2023.