Regresa “Rompe Colombia”, el apoyo a los artistas emergentes

Ya se anuncia la segunda temporada de Rompe Colombia, el programa que apoya a los artistas emergentes del país durante uno de los momentos más cruciales de sus carreras: sus inicios.

Para esta versión, la iniciativa viene recargada con más beneficios para los artistas, mayor visibilidad para los participantes y para el ganador, un completo plan personalizado que abarca contenidos audiovisuales y musicales, campañas de marketing, eventos, y visibilidad en listas de reproducción.

“Desde su primera versión, el programa se ha concentrado en apoyar a los artistas locales que están emergiendo en sus carreras. Los talentos que han sido parte de esta iniciativa han logrado traspasar fronteras internacionales y llevar sus habilidades musicales a otro nivel”, comentó Paola Colmenares, Head of Amazon Music en Colombia. “Esta experiencia nos ha permitido contar con el apoyo de importantes actores de la industria colombiana quienes se han unido para potenciar este proyecto con nosotros y brindar más oportunidades para todos aquellos que sueñan con romperla en la escena musical”, agregó. (Lea aquí: “Rema, rema”, el homenaje musical a los balseros cubanos)

En 2022, se lanzó Rompe Colombia, un escenario que reunió a importantes bandas nacionales y a artistas como Duplat, Sabi Satizábal y Afrolegends, agrupación ganadora de esta entrega.

Para este 2023 se dividirá en 4 etapas, una primera que será la convocatoria nacional abierta del 7 al 20 de Agosto de 2023, donde los aspirantes tendrán que subir un video al sitio web del programa www.rompe.shock.co con su audición que puede ser la interpretación de una canción propia o cover, completar el proceso de inscripción y seguir los términos y condiciones. Los participantes deben vivir en Colombia y elegir Medellín, Cali y Bogotá para las audiciones, tener al menos 3 canciones distribuidas en plataformas digitales, no más de 10 años de carrera, no haber participado en la primera versión de Rompe y no hacer parte de ningún otro programa de streaming.

En una segunda etapa, los videos de audición de los artistas seleccionados por un jurado calificador, estarán disponibles en www.rompe.shock.co y pasarán a una votación digital del 28 de agosto al 10 de septiembre donde se escogerán a los 5 talentos por cada una de las 3 ciudades que tengan el mayor número de votos por parte de los fans en el sitio web. Estos 15 semifinalistas pasarán a la tercera fase de audiciones en vivo en Medellín, Cali y Bogotá en donde se escogerá un gran finalista por cada ciudad.

En un evento presencial en Bogotá, el cual será transmitido por el canal de Twitch de Amazon Music AmazonMusicenVivo, en las redes sociales de Caracol Tv y Revista Shock, se realizará la audición final con los 3 artistas, de la cual se definirá el artista Rompe Colombia 2023.