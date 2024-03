¿Regresa El Titi? Gregorio Pernía habló sobre salida de La casa de los famosos

Gregorio Pernía se ha ganado el cariño de los participantes y televidentes en cada reality que ha participado, así como lo estaba haciendo en La casa de los famosos Estados Unidos. Pero Pernía decidió abandonar el reality y, entre lágrimas, contó que sintió la necesidad de regresar a su familia.

“Cuando entré yo no pensé que me iba a dar tan duro, sentí que me arrancaron el corazón. (...) Mi vida es muy austera, pero soy multimillonario porque abro la puerta de mi casa y hay una montaña al frente (...) Jamás pensé que sufriera de claustrofobia, fue un impacto grandísimo, entonces soy un hombre libre. (...) Mis seguidores son parte de mi familia y me hacían mucha falta”, contó en su despedida. Lea aquí: Video: Entre lágrimas, Gregorio Pernia abandonó La casa de los famosos

Un adiós que tuvo momentos de mucho agradecimiento, en especial a quienes lo alentaron a aceptar el reto de estar encerrado y vigilado, pues no quiso decepcionarlos, y a todos sus compañeros por los aprendizajes que tuvo en las cuatro semanas.