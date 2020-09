A mediados del 2013 y 2014 cuando las redes sociales tomaban fuerza, la pareja conformada por Gustavo Ibarra y Marcia Jones, era una de las favoritas de los internautas. El par de jóvenes le mostraban al mundo lo felices que eran viviendo juntos en Miami e incluso compartían videos bailando y derrochando amor pero fue en el 2016 cuando se conoció una noticia que dejó atónitos a todos: Marcia estaba embarazada y no era de su amado, ‘Gustavito’. La información generó todo tipo de comentarios negativos hacia Marcia, que durante un largo tiempo se mantuvo ausente de las redes sociales.

Ahora, cuatro años después de aquel episodio, Gustavo y Marcia generaron todo un revuelo luego de mostrarse compartiendo juntos. Fue la misma modelo la que subió varias historias en su perfil de Instagram compartiendo con Gustavo dentro de un carro y luego con quien era su mascota, ‘Chirrete’.

Lo que llama la atención de muchos es que Gustavo, eliminó todas las fotos que tenía con una joven con la que se ennovió después de Marcia. Hasta el momento ambos han mostrado que llevan una relación cordial pero eso no implicó que sus nombres fueran tendencia en las redes sociales con todo tipo de comentarios.

“Yo sé que no hay que ser rencoroso y la cosa, pero Marcia Jones le metió la cachera de la vida a Gustavo y con bebé a bordo que no es lo mismo, esos de “goals” no tienen nada. Dejen de idealizar vainas dañinas”; “No entiendo como hay personas que aún idealizan a Marcia Jones y a Gustavito, ¡por Dios! ¿Están bien?”; “La plena es que Marcia Jones quería volver a ser tendencia y la única forma de serlo es como siempre lo fue... CON GUSTAVITO A BORDO”, son algunos de los mensajes que se leen en Twitter.