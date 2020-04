¿Recuerdas a George Slebi? Conócelo como Pablo en su primer protagónico

Muchos recordarán aquel rostro varonil que por primera vez apareció en la pantalla chica, en el reality Protagonistas de Novelas, enamorando a miles de fanáticas que lo veían hace más de 10 años.

Se trata del actor barranquillero George Slebi Casse, quien está de regreso al mundo de la televisión colombiana, acompañando a los televidentes todas las noches por el canal Caracol, en la reciente telenovela donde es protagonista, La Venganza de Analía.

El Universal habló con el artista, de 41 años, quien contó todo sobre su personaje, Pablo de la Torre, y cómo logró construir esta interpretación, de la que él dice sentirse identificado.

¿Cómo es trabajar con Carolina Gómez y Marlon Moreno?

Trabajar con ellos es como con otros actores, porque nosotros estamos hechos para esto. Somos un equipo, así como lo son los equipos de fútbol que cada uno tiene una función importantísima, entonces trabajamos desde lo simple, hasta lo más sencillo con humildad.

Carolina y Marlon tienen un gran recorrido y experiencia como actores, y en el terreno de la escena nos dejamos volar por lo que pasa en el momento respetando al compañero y la mística de cada personaje para no generar bloqueos.

¿Qué ha sido de George en todo este tiempo?

En Colombia este es mi primer protagónico. Desde hace un tiempo estuve trabajando en otros países con grandes actores, pero lo más importante es la entrega en cada escena.

A los 24 años estudié teatro en Buenos Aires, Argentina, y realicé castings con personajes de gran renombre en el mundo del teatro.

También soy psicólogo y me incliné por esta carrera por una necesidad. Comencé a estudiar el comportamiento de las personas, y hoy puedo decir que el artista no solo es fama y popularidad, también hay que empaparse de la gente y de lo que hacen.

¿Cómo es el personaje de Pablo de la Torre?

Pablo es un tipo que trabaja con el Distrito y convive con gente de bajos recursos. A él lo llevan a la política porque se vuelve un medio para ayudar a los demás.

Aunque Pablo sea “el bueno” no es perfecto, comete errores, es un hombre casado y sigue enamorado de Analía, pues uno como persona no está exento a sufrir, pero somos seres humanos vulnerables. En la novela hay enfermedades y dramas.

¿Qué significa para ti representar a Pablo?

Pablo tiene cosas de mí, sobre todo porque me considero muy familiar, él también tiene muchos valores y en resumidas me gustaría ser como él, aunque también es un personaje sufrido. El hecho de servirle a los demás no tiene que ver con hacer política, pues en mi caso, como George, no quiero ser político pero hay que mirar al pueblo, (se ríe).

¿Qué significa ser actor en esta novela?

Ser artista implica humildad y saber ser seres humanos, sobre todo porque eso es lo que interpretamos: seres humanos. Esta ha sido una gran experiencia como actor, porque si de algo nos damos cuenta en nuestra carrera es que no somos muy distintos a los personajes, pues todos tenemos un poco de todo, pero algunos lo desarrollan más que otros.

Fue duro tener este personaje: hice 5 castings durante 3 meses. Cada vez era más complicado porque comparan a los actores para finalmente elegir a uno. Este no ha sido el papel más importante, pero suma a mi profesión porque aprendo muchas técnicas actorales.

¿Cuál es el mensaje a los televidentes?

Veo una historia bien contada y producida, basada en la venganza de una mujer que le matan a su mamá. Esto para ella no es fácil, no tiene nombre, sin embargo, invito a los televidentes a que vean otro camino que no sea la venganza como método de justicia. Que la gente se dé cuenta que ante un antivalor las personas sufren, y si le agregan más dolor sufren más de lo que deberían. Hay que sanar para dejar de ser víctimas de lo que estemos pasando.