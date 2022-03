Tío Robert, comediante.

Aquel podcast de humor se llama ‘La hora feliz’ y en él participan los comediantes Cojo Feliz y Tío Rober. Precisamente en el episodio 28 al humorista mexicano se le dio por contar lo que ocurrió aquella vez y en un contar de segundos el audio se hizo viral, generando indignación entre los internautas, quienes exigen que el Tío Robert no participe en la Carpa Casa Comedy Festival Iberoamericano de Cultura Musical 2022, también renombrado Vive Latino, que se llevará a cabo el 19 de marzo, y al que estaba invitado.

En el programa se retoma la conversación y esto fue lo que agregó Roberto Andrade: “Sí, lo hice, sí, me la cogí como un minuto y dije: ‘No, no está chido porque no está reaccionando’, y dejé de hacerlo’”.

Posteriormente, los humoristas se ríen de aquella confesión. “Pensé: ‘De aquí no va a salir una buena película’”, dijo en broma, y finalmente dice: “Cuando se bajó la peda, dije: ¡ah, cabrón!, ¿la violé?”.

Los dos comediantes se van a las carcajadas tras culminar el relato.

Tras el reciente escándalo de Roberto, los usuarios y personajes del medio no se hicieron esperar con sus comentarios. Le puede interesar: La cantante Sasha Sokol denuncia a Luis de Llano por acoso.

La cineasta Carolina Valencia mostró repudio ante la experiencia del humorista: “Hay muchas personas, hombres, en su mayoría, que no entienden por qué la denuncia del Tío Rober es un caso de abuso sexual. Y para entenderlo, tenemos que partir de que la coerción sexual es la forma más normalizada y no penalizada para abusar sexualmente de alguien”.

Por su parte, un internauta escribió: “No es cosa de ‘ser políticamente correcto’. Se trata de promover o no la cultura de la violación. De normalizar, o no, la violencia sexual hacia las mujeres (...) Podemos reírnos o hacer bromas de una violación. No pasa nada. Nunca pasa nada”.