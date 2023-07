Reconocida actriz colombiana confesó que atraviesa un cáncer

Alejandra expresó que en algún momento había considerado interpretar un personaje con cáncer, pero nunca imaginó que tendría que enfrentar esta realidad tan rápidamente. Sin embargo, decidió asumir este papel con valentía, transmitiendo no solo las dificultades, sino también los momentos gratificantes del proceso. Lea aquí: Huelga en Hollywood: esto es lo que se sabe tras negociaciones con estudios

“Alguna vez pensé que podía interpretar un personaje con cáncer, no pensé que fuera a pasar en la vida real y menos tan rápido, pero cuando me lo diagnosticaron supe que tenía que ser uno de mis mejores papeles, y aquí voy, siendo muy valiente para trasmitir no solo lo difícil, sino lo lindo de este proceso”, escribió Alejandra en su nueva cuenta de Threads.