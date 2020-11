Las Kardashians regresan a la televisión en Latinoamérica con su penúltima temporada número 19 de ‘Keeping Up With The Kardashians’ a través del canal E! Entertainment.

A partir de este 17 de noviembre, y todos los martes a las diez de la noche, arranca esta nueva temporada del clan Kardashian-Jenner, que ha tomado una de las decisiones, quizá, más importantes de sus vidas: darán fin al reality-show que las catapultó a la fama el próximo 2021 con la temporada número 20.

Más drama, lecciones de estilo único y cargado de emociones fuertes son algunos de los condimentos de los nuevos episodios estrenos que trae una vez ‘Keeping Up With The Kardashians’ en su anteúltima temporada Nº19.

El estreno de ‘Keeping Up With the Kardashians’, que se emitió en E! Entertainment en octubre de 2007, presentó a los fanáticos a la famosa familia en la fiesta de aniversario de Kris Jenner y su entonces esposo Caitlyn Jenner. Las cámaras siguieron las vidas y bromas de Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner y el entonces novio de Kourtney, Scott Disick.

Si bien Caitlyn y Rob no hicieron apariciones regulares en Kuwrk a lo largo de los años, Kris y sus hijas siguieron siendo miembros del elenco a tiempo completo hasta que Kourtney dijo que se tomaría un descanso en 2019. Ahora con el estreno de la temporada 19, la familia les regalará a los fans sus últimos momentos del show.