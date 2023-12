¿Realidad o ficción? César Escola habló de sus discusiones con Amparo Grisales

Durante entrevista con Laura Acuña en su programa ‘La Sala de Laura Acuña’, la presentadora tocó el tema del que tanto se habla en redes sociales. Lea aquí: Conozca el trabajo de César Escola tras la final de ‘Yo me llamo’

“Son de verdad, no están libreteadas. Ocurren y lo bueno es que termina el programa y tratamos nosotros siempre de terminar la última parte del programa amigados. Es que cada uno defiende su posición. A veces yo estoy cansón, a veces otras personas. Aparte, la gente disfruta mucho y por eso somos tres, yo defiendo ideales y defiendo participantes”, dijo y aclaró.

Asimismo, trabaja por terminar el día de la mejor manera con sus compañeros o llegar más temprano al camerino para arreglar cualquier problema que tengan y “llorar juntos”. Lea aquí: Carin León es el ganador de ‘Yo me llamo’ 2023

“Estoy sintiendo nostalgia porque llega el final de ‘Yo me llamo’ y me despido de mucha gente, me despido de Amparo, de Pipe, y entonces me agarra la nostalgia porque soy muy emotivo con esas cosas”, aseguró el argentino.

La colombiana no dudó en hacerle saber al argentino que puede llamarla cuando quiera y compartir momentos juntos fuera del programa. Lea aquí: Estos son los emprendimientos de los jurados de ‘Yo me llamo’

“Pues llama, porque también te pierdes cuando termina ‘Yo me llamo’, llama de vez en cuando, vamos a comer. Yo te llamo, tú me llamas”, dijo la colombiana.