Rafael Barrios, un cartagenero que diseña sus sueños

Buen camino

El año pasado cambió un poco su rumbo y se fue del país, quería crecer profesional y personalmente, pero el diseño no salía de su mente. “Siempre he sido insistente, soy de las personas que no se rinden a la primera, por eso regresé al país. Al principio seguí ejerciendo mi carrera, pero nunca me encontraba a gusto, a pesar de ser un buen trabajador, sentía que me faltaba algo, que no estaba haciendo lo que en realidad quería. Pasaron unos meses y decidí volver a mi marca de ropa, me salí del trabajo y empecé a trabajar en lo que en realidad me apasionaba, eso era lo que necesitaba para mi vida”, resalta.

El pasado 28 de enero lanzó su marca Victory.ctg y dice sentirse completo, orgulloso, contento y agradecido. Asegura que el apoyo de su familia y amigos ha sido importante, sobre todo en estos difíciles meses de confinamiento donde los emprendimientos abundan y la creatividad se apodera de las redes sociales, sin embargo, él confía en su talento y pasión.

“Cada día crecemos más en nuestras redes sociales y eso me motiva a seguir trabajando y haciendo productos de calidad y llenos de creatividad. Hacemos prendas cómodas, frescas y con talento cartagenero, porque buscamos generar empleo y mostrar las habilidades de nuestros jóvenes. Invito a las personas a que luchen por sus sueños, por sus idea”, apunta.