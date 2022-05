Una nueva polémica tiene a Rafa Pérez en aprietos por parte de algunos de sus exmúsicos.

Winifer Andrea Campuzano Gámez, la baterista Katya Melissa Márquez Pérez, el pianista Jorge Alfredo Urdaneta Rangel y el guitarrista José Moisés Páez Jimeno, son los ex integrantes de Pérez que interpusieron una demanda laboral por despido injustificado en 2021, por lo que ahora solicitan una suma aproximada de 400 millones de pesos por concepto de indemnización y pago de otras prestaciones laborales.

“Se busca que se paguen todas las acreencias laborales que están pendiente por pagar desde que empezó la relación laboral hasta la fecha de la terminación. De igual manera, la indemnización por el despido injusto toda vez que cada uno tiene periodo de tiempo diferente y en este tiempo se causaron primas, cesantías, vacaciones y seguridad social de mis clientes, así como ARL porque se sometían al riesgo de estar viajando en carreteras del país a toda hora”, manifestó el abogado Erick Rada González, representante de los exempleados.

Ante este revuelo, que se dio a conocer por El Pilón, el mismo cantante se pronunció a través de un Live en redes sociales, donde contó el hecho por el que los músicos fueron retirados de la banda y no volvieron a tocar más con él.

“Cuando llegó la embarcación, que era muy pequeña, empezó a llover y los muchachos manifestaron que con el mal tiempo no querían viajar, entonces les pedí que se calmaran y había que esperar. Yo llamé al empresario que nos contrató y le expuse la preocupación de ellos, y aunque él dijo que no había problema, consiguió un bote mucho más grande, como para 70 personas. Al llegar el bote ellos dijeron que no iban a cruzar y pidieron aplazar la presentación, que tenían miedo, no querían y que ni aunque les mandaran helicóptero iban a cruzar. Además, la Guardia Costera les había dado luz verde para embarcar”, explicó Rafa.