“Quiero un cambio”: Andrea Valdiri reluce la cirugía que le hizo a sus senos

Recientemente la famosa influencer y empresaria barranquillera Andrea Valdiri, se sometió a una cirugía con el fin de reducir una parte de su cuerpo que la venía aquejando con dolores y demás.

Esta quien se ha caracterizado por mostrar a sus seguidores, en redes sociales, un poco de sus vivencias personales y quien ha sido por lo general foco de polémicas, mostró el resultado de su cirugía la cual consistió en la disminución del tamaño de sus senos. Le puede interesar: El vergonzoso momento que pasó Andrea Valdiri en un evento en EE. UU.

En los últimos días, publicó un video donde narró su experiencia al someterse a este tipo de intervención quirúrgica, mostrando sin tapujos, cómo le había quedado la cirugía en la que disminuyó el tamaño de sus senos.

Valdiri afirma que la decisión la tomó por el hecho de que se sentía mal pues el tamaño de esa parte de su cuerpo ya no le garantizaba bienestar físico ni emocional. “Los senos me crecieron muchísimo, una vaina espantosa porque yo decía ‘¿Por qué me pesan?’. Me doblaba mucho, no me sentía con el cuerpo que yo quería realmente”, expresó en el video la influencer que ahora se dedica a compartir contenido sobre cómo llevar una vida saludable y activa.