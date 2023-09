“Quiero saber quién soy”: Camilo habló de su proceso de autodescubrimiento

El cantante colombiano Camilo “regresa a casa” a componer con nuevas reflexiones sobre su matrimonio y su paternidad, tras haber pasado más de dos años de gira: “Estoy en ese proceso de redescubrir quién soy hoy”, cuenta en una entrevista con EFE.

“Quiero saber quién soy ahora y cómo se traduce en ideas y en canciones”, ahonda el autor de temas como ‘Vida de rico’ o ‘El mismo aire’. Lea aquí: “Yo le fallé a una mujer virtuosa”: las duras palabras de Camilo a Evaluna

Después de que Camilo se hiciera uno con el sonido de su último álbum de estudio ‘De adentro pa’ fuera’, el cantautor se quedó con un sentimiento de “vacío” creativo que pensó que nunca más podría volver a llenar.

“Yo cuando hago un álbum digo, a mí no me quedó nada más por compartir, esto es el final de mi creatividad porque no me quedó pendiente nada”, menciona. Lea aquí: Camilo “Palpita” al lado de una estrella de Bollywood